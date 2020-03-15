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قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 08:18 ص
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مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مروة عبدالعزيز
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عرض الإعلامي عمرو خليل، برنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، أمس السبت، فيديو توضيحي لأهم قرارات الحكومة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعد اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت القرارات لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تعليق الدراسة، وتضمنت:

1 _ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين.

2_ الرئيس وجه بتدابير 100 مليار جنيه لمواجهة المرض.

3_ إعطاء الإجازة للمدرسين والإداريين خاص بكل مؤسسة تعليمية

4_ أكتشاف 4 حالات مصابة بـ "كورونا" في المدارس بينهم حالة إيجابية

5_قرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين إجراء وقائي

6_ القرار يتضمن أي أنشطة تعليمية

7_ تعليق الأنشطة في مراكز الشباب

8_ تعقيم جميع المنشآت الحكومية

9_ عدم تواجد الطلاب في أماكن مزدحمة

10_ وزير التعليم أعلن أن عدد الطلاب المصابين بالمرض لا يزيد على 7

11_ تفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الأزهر يعلق الدراسة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.

ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
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