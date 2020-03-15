تشميع 137 مركزا للدروس الخصوصية بالشمع الأحمر بكفر الشيخ (صور)

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بعدما تم تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين للسبب ذاته.





و شن مركز شرطة فوه بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه وإدارة فوه التعليمية، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة فوه، وتمكنت الحملة من ضبط 8 مراكز للدروس الخصوصية مخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهذه المراكز، وإصدار قرارات بإغلاقهم.





وأكد العميد الحسن عبدالعال، مأمور مركز شرطة فوه أنه لن نتهاون في مواجهة "سناتر" الدروس الخصوصية الخارجة على القانون، موضحًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك "السناتر".





جاء ذلك بمشاركة العميد الحسن عبدالعال، مأمور مركز شرطة فوه، والنقيب باسل الفقي، معاون مباحث مركز شرطة فوه، وقوات الأمن بمركز الشرطة، وإبراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة.





كما قام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع اللواء مصطفي الحوا،مساعد مدير الأمن، بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.





وتمكنت الحملة من غلق 17 مركز للدروس الخصوصية لمعلمين لمواد مختلفة، جاء ذلك بحضور العميد سعد سليط، مأمور قسم مركز دسوق، والمقدم شريف عبود مأمور قسم بندر دسوق، وقوة من رجال الشرطة ومسئولي التربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.





من جهتها فقد أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قد تم غلق 137 مركزا للدروس الخصوصية بـ13 إدارة تعليمية، منذ قرار رئيس الوزراء بتعليق الدراسة، ما يعد العدد الأعلى في نسبة عدد غلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات.





وكان محافظ كفر الشيخ، قد أكد إن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة مستمر منذ أكثر من شهرين، وذلك بتشكيل لجنة مكبرة تشترك فيها الرقابة الإدارية، وأن أي مركز دروس خصوصية سيتم غلقه علي الفور حال ضبطه، سواء خلال أسبوعين وقف الدراسة أو غيره.





وكشف نور الدين، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا يوجد "سنتر" تعليمي خاص مرخص للأسف بالمحافظة، ولكنهم للأسف منتشرون فهم بمثابة التعليم الموازي ونعمل للقضاء علي هذه الظاهرة، والارتقاء بالتعليم الحكومي والعاملين به لكي يستعيد رونقه وعافيته، وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني بصفة خاصة ودمجه في سوق العمل فهو يعد فاكر من قاطرات التنمية.





وكان محافظ كفر الشيخ، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





و استعرض المحافظ، الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ووضع تقريرًا حول الجهود والإجراءات التي قامت بها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس "كورونا".





وأكد محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، وذلك بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى علي أن يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم " مسئول الترصد، مسئول مكافحة العدوى، مدير العيادات، مدير الاستقبال، مدير عيادة الأمراض التنفسية "، وتحديد أسماء وأرقام جميع الفرق وتبليغها للمديرية خلال 24 ساعة.