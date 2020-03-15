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أثناء تعليق الدراسة.. محافظ القاهرة لـ"المواطنين": "امنعوا التجمع في المولات"

الأحد 15/مارس/2020 - 05:38 ص
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محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
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ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة الحفاظ على أبنائهم واستغلال فترة تعطيل الدراسة في المراجعة بالمنزل، وعدم التواجد في التجمعات أو "المولات" حرصًا على الصحة العامة.

ووجه "عبدالعال" مديرية التربية والتعليم باستغلال فترة تعليق الدراسة في تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "محافظ القاهرة": ذلك لأخذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات خلال الفترة الحالية.

وفي ذات الإطار، قام حي الأميرية ومصر الجديدة، بإغلاق عدد من "السناتر" التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع "مدبولي" في مؤتمر صحفي له منذ قليل أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية، بالتالي غلق أي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح، رئيس الوزراء، أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع: سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ أيام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لا تزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
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محافظ القاهرة تعليق الدراسه السناتر التعليمية الدراسة

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