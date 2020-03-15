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أسعار الذهب اليوم الأحد15-3-2020 تستقر بعد خسائر قوية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:19 ص
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أسعار الذهب اليوم الأحد 15-3-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد 15-3-2020
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سجلت أسعار الذهب اليوم  الأحد 15-3-2020، استقرار بعد هبوط حاد  خلال الأسبوع الماضي على اثر تراجع سعر الذهب عالميًا؛ ليهبط سعر الجرام بقيمة 33 جنيه على مدار تعاملاته.



أسعار الذهب اليوم الأحد 15-3-2020 :

 

وسجلت  أسعار الذهب اليوم الأحد 15-3-2020 ، نحو سجل سعر الذهب "عيار 21 قيراط" نحو 701 جنيه، وبلغ سعر الذهب "عيار 24 قيراط" نحو 824 جنيه للجرام، وانخفض سعر جرام "عيار 18 قيراط" إلى 618 جنيه، كما بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 5768 جنيه.

 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قوية منذ حدوث أزمة كورونا، مع اقبال المستثمرون على شرائه، حيث ارتفع إلى اعلى مستوياته في 9 شهور.

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