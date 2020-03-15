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بسبب "كورونا".. أسقف المنيا يعقد الاجتماع العام بالبث المباشر

الأحد 15/مارس/2020 - 07:25 ص
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الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
حازم رفعت
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قرر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، عقد الاجتماع العام غدًا الاثنين وبعد غد، الثلاثاء، عن طريق البث المباشر من أستوديو المطرانية.

وقال "مكاريوس" في بيان له، اليوم الأحد، أبناؤنا الأحباء شعب الكنيسة، نظرًا للظروف الراهنة، والتوصية بالتقليل من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، تبدأ العظة الساعة الثامنة ليلا، وبعدها الإجابة على الأسئلة كالعادة.

وكانت الكنيسة قد أعلنت، تضامنها مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات لمدة أسبوعان، للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19.

وقررت الكنيسة تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات. 

وحرصت الكنيسة القبطية قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين". 

ومن جهة أخرى، أعربت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر عن تقديرها الكامل لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، والتي جاءت في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات مُحتَمَلة لفيروس كورونا المستجد، وتوصي كنائسها بتأجيل أنشطتها والتجمعات كثيفة العدد.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "نوصي جميع كنائسنا بمختلف المذاهب الإنجيلية، بالالتزام بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، والتي تساهم في حماية المواطنين وعدم انتشار المرض"، مؤكدًا "أن هذا دورنا جميعًا".

وأعلن رئيس الطائفة عن "تأجيل أي لقاءات أو رحلات أو حفلات ذات تجمعات كثيفة العدد حتى انتهاء أي تداعيات محتملة للفيرس، مع بقاء الخدمة الأسبوعية للكنيسة، وذلك للمساهمة في دعم سلامة المجتمع المصري"، مضيفًا "نقدر مجهودات الدولة المصرية في مواجهة أي تداعيات محتملة، ونؤكد على مشاركتنا مؤسسات وأجهزة الدولة، في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام".
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات الايدي الاوبئة

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