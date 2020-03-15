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"الأوقاف": إلغاء الاحتفالات الخاصة بالإسراء والمعراج بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 02:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا يوجد ما يقتضي منع صلاة الجمعة، ولكن إذا دعت الضرورة لذلك فلن تتأخر وزارة الأوقاف في هذا الأمر، خاصة أن الإسلام أمر بذلك. 

وتابع " القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الوزارة نسقت مع مشيخة الطرق الصوفية واتفقت على الاكتفاء بالاحتفال بالإسراء والمعرج بخطبة الجمعة المخصصة لهذه المناسبة، خلاف ندوة علمية تذاع على الهواء عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظمية. 

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة قصرت عمل المساجد في المرحة ا لراهنة على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة، مع حرص الجميع على المصلحة الوطنية وفقًا لفقه الأولويات. 

وأشار إلى أن أي مصاب بالبرد خلال هذه الفترة، من الفرض عليه أن يجلس في منزله، ولا يختلط بالناس حتى لا يؤذي عيره، ولا يجب عليه أن يخالط الناس حتى لا يعرض الناس للأذى. 


ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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مواجهة فيروس كورونا منع صلاة الجمعة مستجدات كورونا صلاه الجمعه تداعيا الخسائر الإقتصادية

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