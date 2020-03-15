أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 15-3-2020 بعد أستئناف العمل بها

حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد15-3-2020 استقرار في جميع البنوك التى عاودة العمل بعد أجازة استمرت لمدة ثلاث أيام.

أسعار الدولار اليوم الأحد 15-3-2020 :

سعر الدولار بالبنك المركزي: 15.66 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر البنك الأهلى الكويتي : 15.56 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

مصرف ابو ظبي الأسلامي:15.68 للشراء و15.77 جنيه للبيع.

بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

كريدي اجريكول : 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي : 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلى : 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

البنك المركزي ينفي إعطاء البنوك إجراءات احترازية لتصدي لفيروس كورونا :

أكد البنك المركزي المصري على أنه لم يقوم باصدار تعليمات للبنوك بخصوص الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المركزي في بيان رسمي، "إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تعليمات احترازية مصدرة من البنك المركزي المصري للوقاية من فيروس كورونا، ننفي إصدار أي تعليمات بهذا الخصوص. "







وتابع البنك، إنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية والبيانات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وأنه فور إصداره أي تعليمات في هذا الشأن للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي سيتم الإعلان عنها فوراً وبصورة رسمية.

جاء هذا بعد تداول شائعات من قبل مواقع التواصل الإجتماعي تزعم تأجيل العمل بالبنوك بعد إنتهاء فترة أجازتهم الرسمية وتقليل عدد ساعات العمل بها كإجراءات وقائية لمواجة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدء البنوك عملها رسميًا من صباح الغد الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف، بعد إنتهاء أجازة استمرت ثلاث أيام بسب ظروف الطقس السيئ.