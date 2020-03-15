Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق لـ"أديب" على قرار تعليق الدراسة بسبب "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:33 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة من الارتياح العام والتأييد والتفهم في مصر لقرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات 15 يوم، حيث لأول مرة يكون هناك توافقًا على قرار داخل وخارج "السوشيال ميديا"، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح "تريند".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان هناك مطالبة بتعليق الدراسة منذ ظهور فيروس كورونا، مضيفا: "بعد 5 دقائق من صدور القرار بدأ المصريين يقولوا طب إحنا هنعمل إيه فالعيال"، معقبًا: "أنتم أنهي واحد فيهم".

وأضاف الإعلامي: "إيه معنى أننا نوقف المدرسة!!، تروح توديهم النادي، كده إحنا معملناش حاجة"، لافتا إلى أن هناك شكاوى من إلغاء التمارين الرياضية.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس (كوفيد-19) "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تعليق الدراسه الخسائر الإقتصادية

أخبار تهمك

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: حقيقة ضم رمضان صبحي.. قرار ناري بسبب كورونا ومفاجأة من فاروق جعفر

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

منذ ساعة و 21 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ ساعة و 23 دقيقة

مجلس الوزراء يُعلن.. في هذا التوقيت تعود الحياة لطبيعتها في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

مفاجأة.. التعليم العالي: تعليق الدراسة ليست إجازة

"الرئاسة" عن تعليق الدراسة بسبب كورونا: ربع سكان مصر يجتمعون في المدارس

بسام راضي: قياس درجة الحرارة لكل العاملين برئاسة الجمهورية لمواجهة الكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

11:33 م

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status