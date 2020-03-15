الطالع الفلكي الأحد 15/3/2020..نَجْم اليُوم!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 6 برمهات قبطى ، 15 آذار رُومى، 21 رَجَب ، ميمُون للغاية ، صِلَة الرّحِمْ منصوحٌ بها اليوم بشدّة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (إنتى تِبْئِى إيه إنْس ولا جِنّ؟) -أنا بَنِى آدمَة زَيّى زَيّك. (فيروز من فيلم ياسمين-1950)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد النجمة الراحلة فيروز وقرينتها الفلكيّة الفنانة لِقَاء الخُميسى والتى تعرفها من مسلسلها النّاجح راجل وسِتّ ستّات ، إحتفالاً بهما فهذه هى..





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم بيروز أرتين كالفيان مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(النجم الأطول بقاءً)،(عفريت سُليَمَانِى)،(مدينة الأضواء)،(أفضل مُوسيقى)، (الرّبع الأوّل)،(سكينة عقلية)،(طاقة رُوحيّة)،(قائمة النّجوم)،(رداء أسود صغير).





الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم لقَاء الخُميسى مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فى نجمة اليوم بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(دِمَاء مَلَكِيّة)،(أرستقراطى)،(سعيد للغاية)،(أعمال غيرمُنتهية)،(يُعاتب بأدب)، (القمر الخارق/أقرب مسافة للأرض)،(سنو وايت/حسناء الجليد)،(ولادة نجم).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن مفهوم الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج الثور: التصميم بعناد على حل نهائى قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرف الآخر ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة.





برج الجوزاء: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر عليك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج السّرطان: من بين جميع الأبراج فأنت الأكثر حباً لوالدته فحاول بالتوازى الإهتمام بأمهات الآخرين ، هذا يشمل حماتك إن وُجِدَتْ.





برج الأسد: كنوع من التغيير قم بفحص الحالة الصحيّة والدّراسيّة لأطفالك، إن لم تكن لديك أسرة فقم بفحص حالتك الصحيّة أو الإبتعاد عن مصادر الأمراض.





برج العذراء: إن كنت تعانى ضعف التركيز وتشتت الإنتباه فقم بأداء الأعمال الرّوتينيّة التى لاتحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.





برج الميزان: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.





برج الجدى: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفاً عن تلك الصفات فتحلّ بالهدوء والثبات أمام عراقيل واردة.





برج الدّلو: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.