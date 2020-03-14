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إسبانيا تفرض حجر صحي شامل لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

وجاء إعلان الطوارئ عقب اجتماع استثنائي عقدته الحكومة الإسبانية، لبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ ينتشر في البلاد.

ويندرج هذا الاجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

كما سيتيح هذا الإجراء للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إسبانيا، ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 193 حالة. 

وقالت محطة (تي.في.ئي) التلفزيونية الإسبانية العامة إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى 193 حالة، السبت، بزيادة عن 120 حالة يوم الجمعة. 

وأضافت المحطة أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت بقليل 6250 حالة إصابة في إسبانيا بزيادة عن 4209 حالات يوم الجمعة وارتفاعا أيضا عن 5753 حالة يوم الخميس. 

والخميس، فُرض حجر صحي على 4 مناطق في كتالونيا، في قرار هو الأول من نوعه في إسبانيا، التي قررت أيضاً إغلاق المدارس على أراضيها، في محاولة لوقف انتشار الفيروس المعروف بـ"كوفيد 19".

وحظرت وزارة النقل الإسبانية توقف السفن السياحية ووصول البواخر الإيطالية إلى الموانئ الإسبانية كافة، كما علقت الخطوط البحرية والجوية مع المغرب.

وكانت مدريد علقت أيضاً في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من إيطاليا.

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وفيات فيروس مواجهة فيروس كورونا شامل حجر صحي اليو اسبانيا

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