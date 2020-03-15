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"الرئاسة": استفدنا من موجة الأمطار في بداية الشتاء

الأحد 15/مارس/2020 - 12:47 ص
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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أداء كافة المسئولين في أزمة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد كان جيد جدا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بمستوى التعامل مع الأزمة.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن موجة الأمطار الشديدة التي تعرضت لها البلاد في بداية فصل الشتاء كان لها أثر في حسن التعامل مع أزمة الطقس السيئ هذه المرة، حيث تم استخلاص دروس مستفادة منها، وتلافي الأخطاء.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء أكد أنه كان هناك تناغمًا كبيرًا بين أجهزة الدولة سواء على مستوى الحكم المحلي، أو الأحياء، والذي كان له مردود شعبي كبير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يوم الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.


وناشدت المواطنين التزام المنازل، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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