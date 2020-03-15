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وزير التعليم: لابد من استكمال المنهج.. والامتحانات في المدارس

الأحد 15/مارس/2020 - 01:14 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن فيروس كورونا وباء عالمي يتطلب مساعدة الدولة والمواطنين معا، موضحا أنه لا يمكن معرفة هل سيتم مد فترة تعليق المدارس أم لا الآن، حيث أن الوضع يتغير كل لحظة.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة مهتمة ببناء الإنسان المصري، حيث سيتم تيسير الأمور لاستكمال العملية التعليمية، معقبا: "لابد من استكمال المنهج الدراسي".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادات العامة ستعقد في المدارس وفي موعدها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تداعيا الدكتور طارق شوقي الخسائر الإقتصادية

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