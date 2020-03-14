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وزير الأوقاف يوجة رسالة هامة للمصريين بشأن فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:40 م
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الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
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حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين من المصافحة والتقبيل للحد ومن انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة صدي البلد الفضائية.

وقال وزير الأوقاف، أنه يجب على كل مواطن أخذ الإجراءات الوقائية والمحافظة على الصحة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التجمعات.

وتابع حديثه، أن كل رجال الوزارة مجندون بقضية النظافة في المساجد، قائلًا: "من الأولى الأخذ بكلام الفقهاء بعدم المعانقة والتخفيف من المصافحة والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء وطهروا بيوتكم وأماكن العمل فهي نصف الإيمان".

واختتم جمعة مداخلته بالدعاء لمصر وأهلها، قائلًا: "ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء".

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قامت بالتنبيه على جميع الأئمة والخطباء بالالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، بحيث لا تتجاوز الربع ساعة، وترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، ومراعاة للظرف الآني الطارئ.
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وزير الاوقاف محمد مختار جمعة فيروس كورونا الكورونا الدكتور محمد مختار جمعة

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