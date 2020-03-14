تاجيل الدراسة اسبوعين | تعرف على موقف العاملين وأعضاء هيئة التدريس من هذا قرار

تصدر تاجيل الدراسة اسبوعين مؤشر تريند جوجل (الأكثر بحثًا)، اليوم السبت الموافق 14/3/2020، وذلك بجميع المدارس والجامعات في مصر وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة لمدة 14 يومًا (تاجيل الدراسة اسبوعين )، وذلك خلال اجتماع الرئيس بعدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة، و في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





تاجيل الدراسة اسبوعين في المدارس والجامعات

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "راديو مصر"، أن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراجعة إجراءات الدولة في مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأي تداعيات محتملة.





وأشار راضي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور تاجيل الدراسة اسبوعين، وذلك ا بتداءاً من غدًا الأحد الموافق 15/3/2020، بجميع المدارس والجامعات كإجراء احترازي.





موقف العاملين و أعضاء هيئة التدريس من تاجيل الدراسة اسبوعين

وبخصوص موقف العاملين وأعضاء هيئة التدريس من تاجيل الدراسة اسبوعين، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تاجيل الدراسة اسبوعين بالمدارس والمعاهد والجامعات للطلاب فقط، دون العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية.