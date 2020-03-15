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شاهد.. محمد رمضان ضد الجاذبية في كواليس أغنية إحدى مشروبات الطاقة (صورة)

الأحد 15/مارس/2020 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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نافس الفنان محمد رمضان، أثناء تصوير إعلان إحدى مشروبات الطاقة، شخص من طاقم عمل الإعلان في تمارين "الضغط" حيث نافسه على 40 ضغطة.

وفاز رمضان خلال الفيديو الذي عرضه عبر قناته الرسمية في المنافسة بعد تثبيت قدميه على الأرض مع عدم ملامسة يده للأرض لبضع دقائق مما أثار إعجاب طاقم العمل.


يذكر أن "رمضان" لطرح كليب اغنيته الجديد "استينج" ونشر برمو الأغنية والذي جاء فيه محمد رمضان في مكان هادئ ولا يوجد أحد غير فيقوم بفتح السيارة فيعيد إلى هذا المكان الحياة مرة أخري وكتب تعليقا على هذا البرومو كلمات تضم بعض كلمات الأغنية قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة..هي معايا خلصانة بلياقة" وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان محمد رمضان قد طرح سابقا أغنية "راحين نسهر" والتي حققت نجاحا كبيرا منذ أول يوم من طرحها وتعد تكملة لنمط أغانيه التي تحتوي على طريقة إلقاء جديدة.

ويشارك "رمضان" في مسلسل "البرنس"و هو العمل الأول الذي يجمع بينه وبين النجمة اللبنانية نور ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منها روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإداود ودنيا عبد العزيز وسلوى خطاب وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" وذالك في السباق الرمضاني الماضي والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنى ومنى عبد العزيز وأحمد صيام وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاح شركة سينرجي.



قام الفنان محمد رمضان أثناء تصوير إعلان "اتينج" منافسة شخص من طاقم العمل في تمارين"الضغط" حيث نافسه على 40 ضغط ولكنه فاز بهذه المنافسة ببراعة فقام "رمضان" بتثبيت قدميه على الأرض مع عدم ملامسة يده للأرض لبضع دقائق مما أثار إعجاب طاقم العمل.

ويستعد "رمضان" لطرح كليب اغنيته الجديد "استينج" ونشر برمو الأغنية والذي جاء فيه محمد رمضان في مكان هادئ ولا يوجد أحد غير فيقوم بفتح السيارة فيعيد إلى هذا المكان الحياة مرة أخري وكتب تعليقا على هذا البرومو كلمات تضم بعض كلمات الأغنية قائلا: "واثق الخطوة وماشي بطلاقة..هي معايا خلصانة بلياقة" وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان محمد رمضان قد طرح سابقا أغنية"راحين نسهر" والتي حققت نجاحا كبيرا منذ أول يوم من طرحها وتعد تكملة لنمط أغانيه التي تحتوي على طريقة إلقاء جديدة.

ويشارك "رمضان" في مسلسل "البرنس"و هو العمل الأول الذي يجمع بينه وبين النجمة اللبنانية نور ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منها روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإداود ودنيا عبد العزيز وسلوى خطاب وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وذالك في السباق الرمضاني الماضي والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنى ومنى عبد العزيز وأحمد صيام وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاح شركة سينرجي.


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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان ضد الجاذبية ستينج اليو

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