المركزي: نتابع تطور الأوضاع الصحية..ولا تعليمات احترازية لمكافحة"كورونا"

أكد البنك المركزي المصري، اليوم السبت، على أنه لم يقوم باصدار تعليمات للبنوك بخصوص الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المركزي في بيان رسمي، "إ نه بالإشارة إلى ما يتم تداوله حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تعليمات احترازية مصدرة من البنك المركزي المصري للوقاية من فيروس كورونا، ننفي إصدار أي تعليمات بهذا الخصوص. "





وتابع البنك، إنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية والبيانات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وأنه فور إصداره أي تعليمات في هذا الشأن للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي سيتم الإعلان عنها فوراً وبصورة رسمية.

جاء هذا بعد تداول شائعات من قبل مواقع التواصل الإجتماعي تزعم تأجيل العمل بالبنوك بعد إنتهاء فترة أجازتهم الرسمية وتقليل عدد ساعات العمل بها كإجراءات وقائية لمواجة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدء البنوك عملها رسميًا من صباح الغد الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف، بعد إنتهاء أجازة استمرت ثلاث أيام بسب ظروف الطقس السيئ.