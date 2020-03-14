الحكومة اليمنية تتخذ عدة إجراءات لمواجهة "كورونا"





أعلنت الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، أنها قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس الجاري، وذلك في أطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستثنى القرار الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ" .





وأقرت الحكومة إغلاق المنافذ البرية، ما عدا حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء، مشددة على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية.





هذا وشملت التدابير الحكومية تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة لمدة أسبوع بشكل مبدئي؛ لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.





كما اعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لحماية البلاد من وصول فيروس كورونا.





هذا وأكد وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم، خلال الاجتماع، على خلو اليمن حتى الآن من أي إصابات أو حالات اشتباه بالفيروس.





وأشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بالتفاعل الكبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة وباء كورونا، مشددا على المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم جهود الحكومة في هذا الجانب.



