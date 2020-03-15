Advertisements
Advertisements
Advertisements

إقامة عزاء للأنبا صرابامون بمسقط رأسه بأرمنت

الأحد 15/مارس/2020 - 01:07 ص
Advertisements
جانب من العزاء
جانب من العزاء
حازم رفعت
Advertisements
نظم الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت عزاءً لمدة ثلاثة أيام من الأربعاء إلى الجمعة الماضين، لمثلث الرحمات الأنبا صرابامون الأسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أرمنت الحيط مسقط رأس الأسقف الراحل.

وكان على رأس المتقدمين الأنبا يوساب الأسقف العام لكنائس الأقصر وعدد من الآباء الكهنة، ورهبان ديري الشهيد مار جرجس بالرزيقات، وقيادات محافظة الأقصر.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الثلاثاء الماضي، صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك في صلاة الجنازة الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير.

وبدأ البابا صلاة الجنازة بالقداس الإلهي من كاتدرائية الأنبا كيرلس.

وقرر الدير اقتصار صلاة الجنازة للآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير، علي أن يستأنف الدير بفتح أبوابه، غدًا أمام الزوار من محبي الأسقف الراحل لأخذ بركة المزار المخصص له.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فجر الأحد الماضي، رحيل الأنبا صرابامون، عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى السلام بالمهندسين.

يذكر أن مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون قد ولد في مدينة أرمنت الحيط يوم ٢١ فبراير عام ١٩٣٧ م في مدينة أرمنت الحيط.، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر عام 1959، ورسم قسًا في 24 فبراير 1963، ثم رُقي قمصًا فى 25 يوليو 1967، ورسم أسقفًا عامًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في 17 يونيو 1973، ثم سيم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في ٢٨ مايو 1977.

الجدير بالذكر أن مكان المدفن الذي يُدفن فيه رئيس الدير الراحل، يقع بجوار مدفن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوي، وذلك بناء علي رغبة الأسقف الراحل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيافة الأنبا صرابامون لأنبا كيرلس دير الأنبا بيشوى اليو

أخبار تهمك

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

منذ أقل من ساعتين

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 6 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ حوالي 4 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة: صلاة الجنازة على الأنبا صرابامون في ديره الثلاثاء

مُطران البلينا ينعي رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

تجهيزات مدفن الأنبا صرابامون من داخل دير الأنبا بيشوي ( صور)

بجوار البابا شنودة.. "الأنبا بيشوي" ينهي تجهيزات مزار "صرابامون" أبو الأساقفة (صور)

بجوار البابا شنودة.. الانتهاء من تجهيزات مدفن الأنبا صرابامون (صور)

البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

11:33 م

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status