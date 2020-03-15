إقامة عزاء للأنبا صرابامون بمسقط رأسه بأرمنت

نظم الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت عزاءً لمدة ثلاثة أيام من الأربعاء إلى الجمعة الماضين، لمثلث الرحمات الأنبا صرابامون الأسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أرمنت الحيط مسقط رأس الأسقف الراحل.





وكان على رأس المتقدمين الأنبا يوساب الأسقف العام لكنائس الأقصر وعدد من الآباء الكهنة، ورهبان ديري الشهيد مار جرجس بالرزيقات، وقيادات محافظة الأقصر.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الثلاثاء الماضي، صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





وشارك في صلاة الجنازة الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير.





وبدأ البابا صلاة الجنازة بالقداس الإلهي من كاتدرائية الأنبا كيرلس.





وقرر الدير اقتصار صلاة الجنازة للآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، ومجمع رهبان الدير، علي أن يستأنف الدير بفتح أبوابه، غدًا أمام الزوار من محبي الأسقف الراحل لأخذ بركة المزار المخصص له.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فجر الأحد الماضي، رحيل الأنبا صرابامون، عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى السلام بالمهندسين.





يذكر أن مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون قد ولد في مدينة أرمنت الحيط يوم ٢١ فبراير عام ١٩٣٧ م في مدينة أرمنت الحيط.، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر عام 1959، ورسم قسًا في 24 فبراير 1963، ثم رُقي قمصًا فى 25 يوليو 1967، ورسم أسقفًا عامًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في 17 يونيو 1973، ثم سيم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في ٢٨ مايو 1977.





الجدير بالذكر أن مكان المدفن الذي يُدفن فيه رئيس الدير الراحل، يقع بجوار مدفن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوي، وذلك بناء علي رغبة الأسقف الراحل.