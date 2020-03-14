سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو السعوديين للتواصل معها





وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم السبت، دعوة لكبار السن ومن يعاني من أمراضًا مزمنة أو ضعفاً بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة في العاصمة لندن.





هذا ويأتي ذلك من ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد.





وأكدت السفارة السعودية على أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين، موضحة أ نه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.



