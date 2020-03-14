Advertisements
السعودية تواجه كورونا بحزمة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار
السبت 14/مارس/2020 - 09:26 م
Advertisements
رويترز
Advertisements
قالت
مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت إنها أعدت حزمة بقيمة 50
مليار ريال بما يعادل 13 مليار دولار لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار
الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف
التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات
التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف
برنامج دعم ضمانات التمويل.
Advertisements