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السعودية تواجه كورونا بحزمة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار

السبت 14/مارس/2020 - 09:26 م
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السعودية
السعودية
رويترز
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قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت إنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال  بما يعادل 13 مليار دولار لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.

 

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