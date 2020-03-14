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"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا يوجد قرار رسمي بشأن إغلاق المقاهي ومنع الشيشة حتى الأن لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19" ولكن نحذر الجميع من الشيشة ولابد من الامتناع عنها نهائيا، موضحًا: "فيروس كورونا ينتشر سريعا واستخدام الشيشة وتبادلها بين الناس يؤدي إلى انتشار المرض".

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن حركة السياحة العالمية انخفضت بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مصانع كثيرة في مصر بدأت تواجه مشكلات في الحصول على المواد الخام القادمة من الصين بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس في مصر.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.
ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.
ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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