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متى تبدأ محافظة القاهرة في تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية؟

السبت 14/مارس/2020 - 09:10 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي بأسم محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء العاصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارات التعليمية، ستنفذ بغلق جميع السناتر التعليمية بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "عوض" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الأجهزة التنفيذية ستبدأ من يوم غد الأحد في تنفيذ القرار، حفاظًا على صحة ابنائنا الطلاب، من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجه نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجهات الأمنية لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التربية و التعليم باستغلال فترة تعليق الدراسة فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة إسبوعين و قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة.
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تعليق الدراسه تاجيل الدراسه بوابة الفجر اليو السناتر التعليمية

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