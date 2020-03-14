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كنت مسافرًا

السبت 14/مارس/2020 - 08:45 م
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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
العدد الورقي
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سأل أحد أصدقاء المهندس نجيب ساويرس لماذا لم تحضر مراسم جنازة وعزاء الرئيس الأسبق مبارك فأجاب أنه كان مسافرا ولو كان موجودا لكان بالفعل قد حضر لكن الملاحظ أن لا أحد من آل ساويرس حضروا عزاء مبارك وكان ساويرس من أكثر المقربين بل ويطلق عليه من أكثر المدللين فى عهد مبارك وفى عهده حصل علي موبينيل أول شبكة اتصالات محمول والملاحظ أن كثيرين من رجال الأعمال الذين تم حبس بعضهم فى عهد مبارك وأطلقوا كلاما من عينة أن آل مبارك كانوا وراء حبسهم، تلاحظ أن هؤلاء كانوا فى صفوف الجنازة والعزاء لمبارك ولن نسمى أحدا فقد كانت صورهم على الهواء بالتليفزيون.
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الكلمات المفتاحية

نجيب ساويرس عزاء مبارك عزاء حسني مبارك

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