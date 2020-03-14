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الحكومة اليمنية تعلن تعليق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوعين

السبت 14/مارس/2020 - 08:37 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت،تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء، إثر انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة سبأ اليمنية، إن اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أقر تعليق الرحلات الجوية من  وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداء من الساعة الثانية عشر مساء الثلاثاء المقبل.

ووفقا للمصدر، فإن التعليق سيستمر حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة و الجهات المختصة والسلطات المحلية، فيما تم استثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية.

كما وافق الاجتماع، على إغلاق المنافذ البرية بإستثناء حركة الشحن التجاري والاغاثي والإنساني ابتداءً من الثلاثاء المقبل، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

وفيما يخص العملية التعليمية، أقر الاجتماع تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.

وبحسب الوكالة، فقد اعتمدت الحكومة مليار ريال يمني كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول وباء كورونا.

وحتى الأن، لم تسجل السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، أي إصابات أو حالات اشتباه بفيروس كورونا الجديد.
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كورونا تعليق الدراسه تعليق اليو الرحلات الحكومة اليمنية

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