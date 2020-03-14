Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد كرارة لـ'الفجر الفني': لهذا السبب تجنبت العمل مع شقيقي أمير.. وهذه نصيحته لي

السبت 14/مارس/2020 - 09:24 م
Advertisements
أحمد كرارة
أحمد كرارة
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشف الفنان أحمد كرارة، عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، رغم أنه ينتمي لعائلة فنية فهو شقيق الفنان أمير كرارة.

وقال "كرارة" لـ'الفجر الفني'، إن من أصعب المواقف التى مرت عليه، هو أنه دائماً كان يحرص على التجنب من العمل مع شقيقه أمير كرارة، حتي لا يقال إنه دخل مجال التمثيل عن طريق شقيقه وليست موهبته.

وأضاف "كرارة" لذلك حرصت على تقديم أعمال بعيداً عن شقيقي تماماً، فأنا قدمت 18 عملا فنياً، ولم أظهر مع أمير إلا في عمل واحد، ولم يتعدي المشهد دقيقتين، ولكن الآن أتمني العمل مع شقيقي، معللا ذلك أن الناس عرفت من هو أحمد كرارة، وأن أداءه التمثيلي مختلف عن شقيقه.

وأشار "كرارة" إلي أنه تعلم نصيحة من شقيقه أمير، ومازال يعمل بها، وهي إن يظل متواضع دائما، وأن حب الناس هو أهم شيء، وإلا يتغير مهما أصبح مشهور.

يشار إلى أن أحمد كرارة يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"حب عمري"، وهو ينتمي إلى المسلسلات الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة،ومن بطولة هيثم شاكر و سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

ويواصل "كرارة" تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من بطولة"ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هبة عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، محمد إبراهيم، ومن إخراج مصطفي أبو سيف.

كما انضم "كرارة" لأسرة مسلسل "القمر في آخر الدنيا"، مع الفنانة بشري، وهو من إخراج تامر حمزة، ويلعب فيه 'كرارة' دور محامي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، والمسلسل من بطولة"درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، محمد لطفي"، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعتين

بعد قرار إيقاف الدوري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى؟.. "الوزراء" يجيب (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ نصف ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد كرارة يروج لمسلسل "بلا دليل".. بهذه الصورة

أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": "خيبة أمل" يحكى عن محاربة الإرهاب بالوطن العربي

منة فضالي بملابس فورمال في كواليس مسلسل "حب عمري"

منة فضالي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حب عمري"

منة فضالي من كواليس مسلسل "حب عمري"

منة فضالي برفقة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما الجديد "حب عمري"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

07:38 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status