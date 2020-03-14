أحمد كرارة لـ'الفجر الفني': لهذا السبب تجنبت العمل مع شقيقي أمير.. وهذه نصيحته لي

كشف الفنان أحمد كرارة، عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، رغم أنه ينتمي لعائلة فنية فهو شقيق الفنان أمير كرارة.



وقال "كرارة" لـ' الفجر الفني '، إن من أصعب المواقف التى مرت عليه، هو أنه دائماً كان يحرص على التجنب من العمل مع شقيقه أمير كرارة، حتي لا يقال إنه دخل مجال التمثيل عن طريق شقيقه وليست موهبته.



وأضاف "كرارة" لذلك حرصت على تقديم أعمال بعيداً عن شقيقي تماماً، فأنا قدمت 18 عملا فنياً، ولم أظهر مع أمير إلا في عمل واحد، ولم يتعدي المشهد دقيقتين، ولكن الآن أتمني العمل مع شقيقي، معللا ذلك أن الناس عرفت من هو أحمد كرارة، وأن أداءه التمثيلي مختلف عن شقيقه.



وأشار "كرارة" إلي أنه تعلم نصيحة من شقيقه أمير، ومازال يعمل بها، وهي إن يظل متواضع دائما، وأن حب الناس هو أهم شيء، وإلا يتغير مهما أصبح مشهور.



يشار إلى أن أحمد كرارة يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"حب عمري"، وهو ينتمي إلى المسلسلات الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة،ومن بطولة هيثم شاكر و سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.



ويواصل "كرارة" تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من بطولة"ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هبة عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، محمد إبراهيم، ومن إخراج مصطفي أبو سيف.



كما انضم "كرارة" لأسرة مسلسل "القمر في آخر الدنيا"، مع الفنانة بشري، وهو من إخراج تامر حمزة، ويلعب فيه 'كرارة' دور محامي.



يذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، والمسلسل من بطولة"درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، محمد لطفي"، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.