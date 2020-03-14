بينهم "تعليق الدراسة".. 4 تدخلات عاجلة للسيسي من أجل المصريين

السيسي يوجه بتعليق الدراسة بدءا من الغد



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، كما وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



السيسي يوجه بحصر الخسائر والأضرار الناتجة عن الطقس السيئ



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر حجم الخسائر والأماكن التي تضررت نتيجة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية، كما وجه بتدبير 100 مليار جنيه احتياطي طوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصجفي الذي عقد مساء اليوم، أن حجم الأمطار التى شهدتها مصر بلغ نصف مليار متر مكعب.



ماذا قدم السيسي لأصحاب المعاشات؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.



بعدما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس العام الماضي، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير قبل الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.



وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.



السيسي يطمأن المصريين بشأن تنقية البطاقات التموينية



طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، من خلال صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.



وكتب السيسي، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها"، وتابع:"أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".



يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطمأنة الشعب المصري والوقوف معه في جميع الأوقات العصيبة، ودائما ما يتدخل بشكل عاجل وفوري للحفاظ على سلامة وأمن أبناءه، والتي كان آخرها قراراه بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بدءا من الغد الخامس عشر من مارس ولمدة أسبوعين.