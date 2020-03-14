Advertisements
Advertisements
Advertisements

بينهم "تعليق الدراسة".. 4 تدخلات عاجلة للسيسي من أجل المصريين

السبت 14/مارس/2020 - 08:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد هيكل
Advertisements
يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطمأنة الشعب المصري والوقوف معه في جميع الأوقات العصيبة، ودائما ما يتدخل بشكل عاجل وفوري للحفاظ على سلامة وأمن أبناءه، والتي كان آخرها قراراه بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بدءا من الغد الخامس عشر من مارس ولمدة أسبوعين.

السيسي يوجه بتعليق الدراسة بدءا من الغد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، كما وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

السيسي يوجه بحصر الخسائر والأضرار الناتجة عن الطقس السيئ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر حجم الخسائر والأماكن التي تضررت نتيجة الطقس السيئ على مستوى الجمهورية، كما وجه بتدبير 100 مليار جنيه احتياطي طوارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصجفي الذي عقد مساء اليوم، أن حجم الأمطار التى شهدتها مصر بلغ نصف مليار متر مكعب.

ماذا قدم السيسي لأصحاب المعاشات؟
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

بعدما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس العام الماضي، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير قبل الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

السيسي يطمأن المصريين بشأن تنقية البطاقات التموينية

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، من خلال صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.

وكتب السيسي، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها"، وتابع:"أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا حجم الأمطار تعليق الدراسه تعليق الدراسة فى المدارس تعليق الدراسة في الجامعات تداعيات كورونا تداعيا اليو الطقس السي

أخبار تهمك

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعة و 14 دقيقة

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعتين

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ نصف ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ أقل من ساعتين

لا أثق في الصحة.. برلمانية تناشد السيسي بتبني ملف كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعتين

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البدري فرغلي عن قرارات السيسي: أصحاب المعاشات اليوم في عيد

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن رواتب الموظفين

برلماني: "السيسي انتصر لأصحاب المعاشات"

تامر أمين عن توجيه الرئيس بسحب استشكال المعاشات: "بدأنا نجني حصاد التعب"

بكري: التاريخ سيسجل انحياز السيسي للفقراء بأحرف من نور

الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: السيسي أسعد 10 مليون مواطن اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

08:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status