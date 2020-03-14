أولياء أمور بالبحر الأحمر: قرار تعليق الدراسة صائب.. ولابد من مواجهة المراكز التعليمية

أشاد العديد من أولياء أمور الطلاب بمحافظة البحر الأحمر، بقرار تعليق الدراسة الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ قليل، مؤكدين أنه قرار صائب وفى محلة ومتضامن معه.



قال محمد منير أحد أبناء مدينة الغردقة، يجيب على الدولة شن حملات على مدار الـ24 ساعة على جميع سناتر الدروس الخصوصية لغلقها تجنبًا للزحام غير المبرر طالما تم تعليق الدراسة من قبل الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال خالد مكى ولى أمر طلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لا بد من تنفيذ حملات سريعة على أماكن الدروس الخصوصية لغلقها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا فى ظل هذه الظروف، قائلًا الدولة علقت الدراسة اسبوعين فلا بد من أن تكون هنآك ثقافة من أولياء الأمور.



وقال أحمد على ولى أمر لطالب في المرحلة الإعدادية أنه، متخوف من إرسال نجله إلى الدروس الخصوصية، ولكن لابد أن يكون هناك إجراءات أخرى للطلاب للستمرار المنهج، قائلًا:- من الممكن العودة إلى بحث الدروس عبر القنوات الفضائية مثل النيل التعليمية مسبقًا.





كان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

