عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن فكرة إعطاء إجازة للموظفين في المؤسسات الحكومية أو للقطاع الخاصة لمواجهة فيروس كورونا تحت الدراسة، وهناك لجنة عليا تدرس هذه الأمور، وستتخذ القرار المناسب في صالح المواطنين، وأي قرار سيتم اتخاذه سيعلن على الفور.





وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن القول بأن قرار تعليق الدراسة يشمل المدرسين وأساتذة الجامعة هي تفاصيل متروكة للمؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن قرار تعليق الدراسة هو معني بالطلبة بالأساس لمنع التجمعات.





ولفت إلى أن هناك أدارة أزمة تتخذ أي إجراءات احترازية لمنع الأضرار المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة المصريين إلا بلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا في الخارج.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك خطة شاملة للدولة تشترك فيها كافة الأجهزة على مستوى الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، ومن ضمن بنود هذه الخطة تقليل التجمعات، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات ابتداءً من الغد.



في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.





وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.





وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".



