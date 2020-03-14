صحة البحرين تعلن خروج 14 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، خروج 14 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي تضم 13 مواطناً بحرينياً وامرأة كورية بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وإجراء الفحوصات المختبرية كافة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 139 شخصاً بعد خروج 125 شخصاً في وقت سابق.





ونوهت الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.





وأكدت حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.





وقالت الوزارة إنه تم إجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

وشددت على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة البحرينية متابعة تطبيق جميع الإجراءات التي اتخذت لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.



