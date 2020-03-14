Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب 'كورونا'.. مذكرة لرفع بصمة الصحفيين من المؤسسات

السبت 14/مارس/2020 - 08:03 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
يتقدم عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غدًا الأحد، بمذكرة رسمية للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة؛ لمطالبتهم بالتفاوض مع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، وذلك لرفع البصمة عن الزميلات الصحفيات "الأمهات"، وجعل العمل من المنزل لذات المدة، بهدف توفير الحماية للأبناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك لتوفير رعاية لهم.

وأطلق الزملاء الصحفيون، حملة توقيعات للمذكرة التي سيتقدمون بها غدًا لمجلس النقابة، والتي لاقت تفاعلًا كبيرٌا وسريعًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد نقيب الصحفيين/ ضياء رشوان
تحية طيبة وبعد

نظرًا لما تمر به البلاد في تلك الأوضاع الصعبة والتي دفعت رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين لحماية الأطفال والشباب من الإصابة بفيروس كورونا، نطالب سيادتكم بالتفاوض مع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية وذلك لرفع البصمة عن الزميلات الصحفيات "الأمهات"  وجعل العمل من المنزل لذات المدة بهدف توفير الحماية للأبناء من خطر الإصابة وكذلك لتوفير رعاية لهم.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

مؤتمر لرئيس الوزراء بشأن تطورات 'كورونا'

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحًا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدًا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحًا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظًا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في الجامعات والمدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدد الاصابات حالات ايجابية تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا اليو

أخبار تهمك

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ ساعة و نصف

سيراميكا كليوباترا يطلب ضم محمد صلاح من ليفربول (صورة)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 36 دقيقة

بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

عاجل بالفيديو| "تعليق الدراسة والرياضة".. كواليس ومفاجآت مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي (التفاصيل الكاملة)

الوفد عن تعطيل الدراسة: الحكومة فضلت الحفاظ على أرواح المواطنين

توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

برلمانية: قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات "إيجابي"

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

07:08 م

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

06:51 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status