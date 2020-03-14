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ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب كورونا إلى 191

السبت 14/مارس/2020 - 07:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 191.

ويذكر أن سُجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا، ليرتفع العدد الإجمالي 5753 إصابة.

جاء ذلك وفقا للحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات الإسبانية السبت.

وباتت إسبانيا التي تبدأ السبت بتطبيق حال التأهب لمحاولة الحدّ من انتشار الفيروس، تعدّ 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الخميس.

في السياق، فُرض حجر صحّي على 4 مناطق في كتالونيا، الخميس، في قرار هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، التي قرّرت أيضاً إغلاق المدارس على أراضيها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.  

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد مما سيتيح اتخاذ إجراءات أوسع لمكافحة انتشار الفيروس.

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