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عاجل.. محافظ كفرالشيخ يكشف لـ "الفجر" كارثة عن مراكز التعليم الخاصة

السبت 14/مارس/2020 - 07:52 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة مستمر منذ أكثر من شهرين، وذلك بتشكيل لجنة مكبرة تشترك فيها الرقابة الإدارية، وأن أي مركز دروس خصوصية سيتم غلقه علي الفور حال ضبطه، سواء خلال أسبوعين وقف الدراسة أو غيره.

وكشف نورالدين، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا يوجد سنتر تعليمي خاص مرخص للأسف بالمحافظة، ولكنهم للأسف منتشرون فهم بمثابة التعليم الموازي ونعمل للقضاء علي هذه الظاهرة، والإرتقاء بالتعليم الحكومي والعاملين به لكي يستعيد رونقه وعافيته، وأيضا الإهتمام بالتعليم الفني بصفة خاصة ودمجه في سوق العمل فهو يعد فاكر من قاطرات التنمية.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد وجه اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ووضع تقريرًا حول الجهود والاجراءات التي قامت بها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس "كورونا".

وأكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، وذلك بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى علي أن يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم " مسئول الترصد، مسئول مكافحة العدوى، مدير العيادات، مدير الاستقبال، مدير عيادة الأمراض التنفسية "، وتحديد أسماء وأرقام جميع الفرق وتبليغها للمديرية خلال 24 ساعة، وتدريب فرق مواجهة كورونا الخاصة بمستشفيات الإحالة، وارسال إشارة عاجلة إلي جميع المستشفيات لسرعة إنشاء عيادة أمراض صدرية تتكون من " طبيب صدر، طبيب أطفال "، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها في الأماكن المزدحمة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بجميع مدارس المحافظة، وتواجد الزائرة الصحية علي مستوي المدارس، ورفع درجات الوقاية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

فضلًا عن التعامل مع كافة وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وكذا المرور الدوري على جميع المستشفيات لتكون جاهزة في حالة الطوارئ لنقل أي إصابات بالفيروس إليها، مع التأكد من تجهيزها على أفضل مستوى، والتنسيق بشكل يومي ومستمر مع جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".
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وقف الدراسة مواجهة فيروس كورونا لمرور تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا

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