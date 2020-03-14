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عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 07:51 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم سيستغلون مدة تعليق الدراسة بالمدارس في إصلاح ما أفسدته العاصفة، وتطهير وتعقيم المدارس.

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء مع وزراء التعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم سيتواصلون مع المعلمين والإداريين خلال الـ 48 ساعة القادمة لإخبارهم بالمطلوب.

وأوضح أن هناك معلمين سيكون مطلوب منهم وضع الامتحانات، مؤكدا أن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية لم يتغير، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون إليكتروني، لافتا إلى أنه من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي سيستخدمون موقع الوزارة لمتابعة المحتوى التعليمي.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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