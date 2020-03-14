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بعد قرار "السيسي" بتعليق الدارسة.. محمود البزاوي يطالب بوقف السناتر

السبت 14/مارس/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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عبر الفنان محمود البزاوي عن سعادته بقرار تأجيل الدراسة من خلال مشاركته لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب "البزاوي" قائلا: "شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدراس ".

وطالب "البزاوي" وقف أيضا جميع السناتر الدراسية للمحافظة على الطلبة قائلا: "وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هيشتغلو على التوقف ده..أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة ولادنا عشان نعرف ناكل عيش بعد كده".

وتفاعل الجمهور مع هذا المنشور حيث أيده عدد كبير منهم في طلبه بغلق السناتر قائلا أحدهم "المدرسة كده كده لا يحضر أحد المصيبه في موضوع الدروس والسناتر دي الكثافة بتكون عالية ولا يوجد رقيب ولا مانع عليهم" وقال آخر "دول المفروض يتمنعو خالص يا فنان مش يتقفلو أسبوعين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار منذ ساعتين بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات بداية من غدا الأحد 15 فبراير وذالك في إطارخطة الدولة الشاملة في الوقاية من فيروس كورونا وقد خصص مبلغ قدره 100 مليار جنيه لتمويل هذه الخطة.

ويشارك "البزاوي" في مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل والذي قام بتصوير عدد من مشاهده ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبد الله وخالد أنور ومايان السيد وهو إخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سنيرجي.

يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "علامة استفهام" والذي شاركه فيه عدد كبير من الفنانين منهم هيثم أحمد زكي وميريهان حسين وجيهان خليل وهو تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.
بعد قرار "السيسي" بتعليق الدارسة.. محمود البزاوي يطالب بوقف السناتر
بعد قرار "السيسي" بتعليق الدارسة.. محمود البزاوي يطالب بوقف السناتر
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