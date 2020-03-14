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محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر

السبت 14/مارس/2020 - 07:39 م
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محمد أنور
محمد أنور
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمد أنور، صورة جديدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يروج لمسلسله الجديد.

وظهر الفنان محمد أنور في الصورة بجوار الفنانة ماجدة زكي، سهر الصايغ، إسلام جمال، وعلق على الصورة قائلاُ:"انتظرونا من يوم السبت 21 مارس يوميا على قناة الحياة الساعة 9 مساء".

في سياق متصل أطلقت شركة "سينرجي" برومو مسلسل "قوت القلوب"، والذي تقوم ببطولته النجمة ماجدة زكى، بمشاركة الفنان الكبير خالد زكى، والفنانين محمد أنور، إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل.

وقد تضمن البرومو التشويقي للمسلسل إثارة كبيرة تعكس ما تتضمنه حلقات العمل، حيث ظهر فيه جريمة القتل، وهرب من جانب النجمة ماجدة زكي التي تتهم في القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق علي وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجي الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجه التي مازال الجمهور المصري والعربي يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك في بطولته كل من مي نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.
محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر
محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر
محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر
محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر
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الكلمات المفتاحية

مسلسل قوت القلوب محمد انور ماجدة زكي اليو

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