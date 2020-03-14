لا أثق في الصحة.. برلمانية تناشد السيسي بتبني ملف كورونا

أشادت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا، مؤكدة أن الرئيس هدفه الأول والأخير الحفاظ على صحة المواطن.





وناشدت "شاكر" في تصريح إلى بوابة الفجر، الرئيس السيسي بأن يتبنى ملف مواجهة فيروس كورونا، من خلال تشكيل لجان من العلماء والمتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الصحة، ولا يترك الوزارة تعمل بمفردها حتى لا تكون الطرف الوحيد مع هذا الفيروس، بالإضافة إلى عدم ترك المبالغ المالية التي حددتها الدولة للتعامل مع الفيروس حتى لا يتم اهدارها، مضيفة: لا أثق في وزارة الصحة".





واقترحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء هيئة خاصة بالاوبئة تابعة لرئاسة الجمهورية للتعامل مع الفيرس بشكل صحيح وصرف الأموال في أماكنها الصحيحة حتى لا تهدر.





كما أشادت النائبة أيضا بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه قرار حكيم جاء في الوقت المناسب، والجميع كان ينتظره.

وقالت: "كنا ننتظر من الوزراء المعنيين اتخاذ هذا القرار، عقب بيان وزارة الصحة بوجود حالات إيجابية في مصر، ولكن للأسف لم يصدر هذا القرار من الوزراء المعنيين"، مؤكدة أن الرئيس السيسي تدخل في الوقت المناسب، لأنه دائما وابدا يأتي بقرارات حكيمة منقذه للمواطنين، مضيفة: "كنا نتمنى أن يكون مستوى الوزراء المعنيين مواكب لمستوى الرئيس السيسي"

وأشارت إلى أن القرار يعطي فرصة لتعقيم المدارس والجامعات، ومراجعة الكشوفات الطبية للطلاب كإجراء وقائي، وتفادي الإصابة بهذا الفيروس الذي أصاب العالم.







