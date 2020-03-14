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البيت الأبيض يفحص درجات حرارة الصحفيين كإجراء احترازي

السبت 14/مارس/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد البيت الأبيض، إخضاع الصحفيين لفحص درجات الحرارة، قبيل السماح لهم بدخول غرفة المؤتمر الصحفي اليومي ، وفحص جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس كإجراء احترازي.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه سيخضع "على الأرجح" لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تشخيص إصابة عدة مسؤولين التقاهم مؤخرا بالوباء.

وشدد ترامب على أنه ليس هناك أي داع لوضعه قيد الحجر الصحي بسبب عدم ظهور أي أعراض إصابة عليه، على الرغم من الكشف عن اتصالات متعددة مباشرة وغير مباشرة بينه وبين حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مضيفا أنه سيخضع لفحص كورونا "قريبا على الأرجح".

وأعلن ترامب أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إن فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره، وتم تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن فحص فيروس كورونا للمواطنين مجاني، مؤكدا أن هناك نظام مالي قوي.

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إننا "أغلقنا جميع الحدود تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن "ترامب" حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن "إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات".

وأضاف: نتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل، وقمنا بفتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.

وتابع: أن "واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكداً على أنه "سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة"، لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.
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