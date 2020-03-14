البيت الأبيض يفحص درجات حرارة الصحفيين كإجراء احترازي

أكد البيت الأبيض، إخضاع الصحفيين لفحص درجات الحرارة، قبيل السماح لهم بدخول غرفة المؤتمر الصحفي اليومي ، وفحص جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس كإجراء احترازي.





وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.





وأكد ترامب في وقت سابق أنه سيخضع "على الأرجح" لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تشخيص إصابة عدة مسؤولين التقاهم مؤخرا بالوباء.





وشدد ترامب على أنه ليس هناك أي داع لوضعه قيد الحجر الصحي بسبب عدم ظهور أي أعراض إصابة عليه، على الرغم من الكشف عن اتصالات متعددة مباشرة وغير مباشرة بينه وبين حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مضيفا أنه سيخضع لفحص كورونا "قريبا على الأرجح".





وأعلن ترامب أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



