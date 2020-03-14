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رئيس الوزراء: نصف مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة على مصر

السبت 14/مارس/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد على مدار اليومين السابقين، مشيرا إلى أننا قد تخطينا الظروف المناخية الصعبة.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن هيئة الأرصاد أبلغت بحجم الأمطار التي تساقطت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال هذه الموجة، والتي وصلت إلى نصف مليار متر مكعب.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم المياه التي تساقطت لم تراه مصر منذ عشرات السنين، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة اتخاذ اللازم نحو الأماكن التي تعرضت لأخطار جسيمة، معقبا: "كنا نتابع الوضع كل دقيقة"، موجها التحية للقوات المسلحة لمساعدتها لأجهزة الدولة في مواجهة موجة الطقس السيىء.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا. وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا. 

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين. وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا. 

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها. 

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له. 

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه". وذكر أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف "هذه جائحة يمكن السيطرة عليها، (ولكن) لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه، وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي حجم الأمطار الطقس الأمطار

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