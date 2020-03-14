رئيس الوزراء: نحن أمة شابة وفرص الإصابة بكورونا أقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن وسائل الإعلام تقوم بنشر وسائل التوعية بانتقال عدوى فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة اهتمام الشعب المصري بالنظافة والصحة العامة حتى نقي أنفسنا انتقال أي عدوى.





وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن كل الدول تتخذ خطواتها الإجرائية وفقا لطبيعة الوضع لديها، معقبا: "نحن أمة شابة وفرص الإصابة بالمرض بتكون أقل من الدول التي يكون مستوى السن بها مرتفع".





وأضاف رئيس الوزراء، أن كبار السن يجب أن يتجنبوا الخروج أو التواجد في أماكن بها تجمعات كثيفة، وهذا كوقاية لهم، حيث أن فرص الإصابة لدى كبار السن تكون أكبر، مؤكدا أن الدولة تتخذ خطواتها بصورة مدروسة، وهناك حرص على توفير الرعاية والوقاية للمواطنين.





وتابع "مدبولي": "أهم شيء الوقاية، ويجب أن نقلل تواجدنا في أماكن مزدحمة.. والدولة لن تتواني في اتخاذ أي إجراءات وقائية".



