بعد تعليق الدراسة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة حتى يتم تعليق ممارسة الأنشطة في الأندية لنفس المدة.



وأضاف رئيس الوزراء، أنه مر على مصر 4 أسابيع منذ ظهور أول حالة كورونا، منوها بأنه تقرر اتخاذ الإجراءات الوقائية مبكرا، معقبا: "القرار محصلش في يوم وليلة وكان هناك سيناريو للأمر مع وزيري التعليم والتعليم العالي".





وأوضح أنه سيتم الاستفادة من هذه المدة في تعقيم المدارس، مطالبا المواطنين أن يكونوا على وعي كامل، معقبا: "مش عايزين شبابنا وأولادنا يكونوا في الشارع.. عايزين نحد من الخروج".



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيه لوزارة الداخلية بإيقاف أي مراكز أو أماكن يتم ممارسة أنشطة تعليمية بها لمدة أسبوعين، مؤكدا أن االهدف من القرار هو الحد من الاختلاط.