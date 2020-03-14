سوريا تعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا





وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، أصدر الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 أبريل إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 مايو المقبل.





ويذكر أن أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية في سوريا إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدم 8735 شخصا بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية.

و قال نوري فارس عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن "عدد المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية يدل على إصرار الشعب السوري على الصمود رغم سنوات الحرب التسع".

وأضاف أن "لجان الترشيح في جميع المحافظات ستدرس جميع طلبات الترشح وستعلن أسماء المقبولين للترشح والذين استوفوا الشروط خلال ثلاثة أيام".





وجدد وزير الصحة السوري استعداد فرق التقصي الوبائي المنتشرة على المستوى الوطني و1864 مركزاً صحياً لرصد أي حالة مشتبهة وإرسال تقارير يومية عن المستجدات مشيراً إلى تجهيز مقرين بكل محافظة أحدهما للحجر والثاني لعزل الحالات المثبت إصابتها في حال وجودها إضافة لتخصيص سيارتي إسعاف بكل محافظة لنقل الحالات المشتبهة وتفعيل النقاط الإسعافية على الطرقات.

وذكر وزير الصحة أن وزارته لا تمنح شهادة خلو من فيروس كورونا للمواطنين الراغبين بالسفر معتبراً أنه إجراء فني لا جدوى منه، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية أيضاً.

أعلنت سوريا، السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 13 إبريل إلى 20 من مايو ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.