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جدول الثانوية العامة 2020 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم "تعرف على مواعيد الإمتحانات النهائية"

السبت 14/مارس/2020 - 05:21 م
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الثانوية العامة
الثانوية العامة
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم "تعرف على مواعيد الإمتحانات النهائية"

جدول امتحانات الثانوية العامة، قامت وزارة التربية والتعليم بطرح الجدول النهائي لإمتحانات الثانوية العامة الدور الاول لعام 2020، حتي يتم بعد ذلك إجراء حوار مجتمعي حول هذا الجدول والحصول علي استطلاع رأي الطلاب التابعين لصف الثانوية العامة من أجل الحصول علي رأيهم في الترتيب الخاص بجدول الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة عليهم قبل أن يتم اعتماد الجدول بشكل رسمي.


جدول الثانوية العامة

لقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأعلان تلك الاجراءات والشروط المطلوبة من أجل أن يتم التقدم لأداء أمتحانات الثانوية العامة 2020والتي أو ضحت خلال ذلك أن الامتحانات الخاصة بالدور الأول سوف تبدأ في يوم 7يونيو 2020 حتي يتم بدء أمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يوم 15 أغسطس المقبل، لذلك قامت بطرح الجدول لسرعة أخذ الاراء حول ترتيب الامتحانات ويتم اصدار القرار الوزاري بموعد بدء الامتحانات بشكل رسمي في خلال الفترة المقبلة.



الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بالقيام بطرح جدول الثانوية العامة علي موقع الوزارة من أجل أن يقوم الطلاب بالاطلاع علية وتوضيح أرائهم هما وأولياء أمورهم بشأن ترتيب جدول الامتحانات، وسوف يتم ذلك الاستطلاع في خلال وقت قليل حتي يتم اعلان الجدول في خلال ايام قليلة مقبلة علي أن تنطلق الامتحانات يوم 7 يونيو، ويمكن الاطلاع علي الجدول لأمتحانات الثانوية العامة من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل الخاصة بالاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة وسوف يظل باب التسجيل مفتوح حتي يستطيع كافة الطلاب التسجيل لاستمارة الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، علي أن يتم غلق باب التسجيل بعد أن ينتهي كل الطلاب من القيام بالتسجيل لذلك يجب علي كافة الطلاب معرفة كلمة السر والبريد الالكتروني حتي يتمكنوا من الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من أجل أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الخاصة بهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم "تعرف على مواعيد الإمتحانات النهائية"
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جدول الثانوية العامة 2020 جدول الثانوية العامة الثانوية العامة

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