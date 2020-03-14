جدول الثانوية العامة 2020 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم "تعرف على مواعيد الإمتحانات النهائية"

جدول امتحانات الثانوية العامة، قامت وزارة التربية والتعليم بطرح الجدول النهائي لإمتحانات الثانوية العامة الدور الاول لعام 2020، حتي يتم بعد ذلك إجراء حوار مجتمعي حول هذا الجدول والحصول علي استطلاع رأي الطلاب التابعين لصف الثانوية العامة من أجل الحصول علي رأيهم في الترتيب الخاص بجدول الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة عليهم قبل أن يتم اعتماد الجدول بشكل رسمي.







