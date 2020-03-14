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تعليق الدراسة بمدارس وجامعات كفرالشيخ لمدة أسبوعين بدءً من الغد

السبت 14/مارس/2020 - 05:26 م
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اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ووضع تقريرًا حول الجهود والاجراءات التي قامت بها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس "كورونا".

وأكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، وذلك بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى علي أن يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم " مسئول الترصد، مسئول مكافحة العدوى، مدير العيادات، مدير الاستقبال، مدير عيادة الأمراض التنفسية "، وتحديد أسماء وأرقام جميع الفرق وتبليغها للمديرية خلال 24 ساعة، وتدريب فرق مواجهة كورونا الخاصة بمستشفيات الإحالة، وارسال إشارة عاجلة إلي جميع المستشفيات لسرعة إنشاء عيادة أمراض صدرية تتكون من " طبيب صدر، طبيب أطفال "، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها في الأماكن المزدحمة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بجميع مدارس المحافظة، وتواجد الزائرة الصحية علي مستوي المدارس، ورفع درجات الوقاية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

فضلًا عن التعامل مع كافة وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وكذا المرور الدوري على جميع المستشفيات لتكون جاهزة في حالة الطوارئ لنقل أي إصابات بالفيروس إليها، مع التأكد من تجهيزها على أفضل مستوى، والتنسيق بشكل يومي ومستمر مع جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

من جانبها فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة كفرالشيخ، إنه يوجد 21 فريق بواقع 21 مستشفى على مستوى المحافظة، تم تشكيلهم كفرق استجابة سريعة بجميع المستشفيات لمواجهة فيروس "كورونا".

ويتكون كل فريق من مسؤل الترصد ومسؤل مكافحة العدوى ومدير العيادات ومدير الاستقبال ومدير عيادة الصدرية بكل مستشفى.
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مواجهة فيروس كورونا لمرور تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الاجراءات الاحترازية

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