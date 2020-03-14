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طاقم مسلسل هيفاء وهبي يستكمل التصوير بالكمامات خوفا من الكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:27 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
مصطفى فكيه
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حرص طاقم تصوير مسلسل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجديد "اسود فاتح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020،على ارتداء كمامات خلال تصوير المسلسل خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

وتواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث تظهر هيفاء والتي تعمل في مجال بزنس مشترك مع ناصر سيف، كما أيضا يحدث صراعات وخلافات مع بعض بسبب حول اختطاف ابنها تلجأ لناصر مساعدتها في الحصول عليها ضمن أحداث العمل.

وتتكتم هيفاء علي اللوك الجديد بالمسلسل خاصة أنها اعتادت أن تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندي، ميرا العدل، رامي الطمباري، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينه لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وفى سياق أخرى يضع الموسيقى تامر كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي "أسود فانح"، حيث تدور أحداث العمل بين مصر ولبنان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة والمطرب أحمد فهمى وروجينا.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان.
بالإضافة إلى أنها شاركت كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي، حيث ظهرت خلال حلقتين في العمل.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضي، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.

طاقم مسلسل هيفاء وهبي يستكمل التصوير بالكمامات خوفا من الكورونا
طاقم مسلسل هيفاء وهبي يستكمل التصوير بالكمامات خوفا من الكورونا
طاقم مسلسل هيفاء وهبي يستكمل التصوير بالكمامات خوفا من الكورونا
طاقم مسلسل هيفاء وهبي يستكمل التصوير بالكمامات خوفا من الكورونا
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