خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم بديل رمضان صبحي

فتح مسئولوا النادي الأهلي خطوط اتصال مع إدارة المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وذلك تحسباً لرحيل رمضان صبحي عن صفوف القلعة الحمراء.





مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر

وحددت إدارة الأهلي طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ليكون بديلا لرمضان صبحي لاعب الأحمر المعار من نادى هيديرسفيلد الإنجليزى والتي تنتهى فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري حيث أن مجلس القلعة الحمراء لن يستطيع دفع القيمة المالية النهاية لشراء صبحي.





وتصدر طاهر محمد طاهر جناح الذئاب قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة رمضان صبحى في الأهلي، من قبل لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل حيث مسئولوا القلعة الحمراء أن مهاجم المقاولون العرب هو الانسب حاليا لقيادة الهجوم الأحمر خاصة مع امتلاكه قدرات فنية جيدة بجانب صغر سنه.





قيمة طاهر المالية عائقا في طريقه لـ الأهلي

وفي سياق متصل تعتبر قيمة طاهر محمد طاهر المالية المحددة من قبل إدارة المقاولون العرب ، العائق الوحيد في طريق إنتقال المهاجم للنادي الأهلي حيث يرغب مسئولوا الذئاب في الحصول على 3 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من قبل إدارة الأحمر لتخفيض سعر الصفقة.