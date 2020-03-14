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تفاصيل انهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية

السبت 14/مارس/2020 - 05:01 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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hنهار عقار مكون من طابق واحد "دور أرضي" بقرية الكوم الأخضر التابع للوحدة لقرية ميانة التابعة لمركز مغاغة شمالي المنيا.

وبانتقال الوحدة المحلية وفرق الإزالة تبين أن العقار مبنى بالطوب اللبن مسقوف بالخشب، وتم إزالة آثار الانهيار دون وقوع أي خسائر.

ووجه اللواء إيهاب زهني رئيس مركز ومدينة مغاغة، أحمد علي أبو العلا مسؤل الإزالات بالمركز للتحرك فورا تجاه هذا العقار، وتم هدمه دون خسائر بشرية كانت أو مادية.

وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
تفاصيل انهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية
تفاصيل انهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية
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الكلمات المفتاحية

طقس سيئ انهيار عقار امطار المنيا

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