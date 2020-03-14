نصائح هامة لكبار السن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح لكبار السن لعدم الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الملاحظ من الإصابات التي حدثت في العالم بسبب فيروس كورونا، كانت بين كبار السن والذين يعانوا من امراض مناعية مثل مرض السكر والروماتيزم والضغط، مناشدًا كبار السن الذين يعانوا من أمراض مناعية بتناول الأدوية بانتظام، والامتناع عن تقبيل الأحفاد، والخروج لممارسة رياضة المشي في مكان مفتوح، مع تهوية المنزل باستمرار والحفاظ على غسل الأيد باستمرار، وحال الشعور بصداع أو برد التوجه للطبيب فورًا، وتناول البرتقال واليوسفي والسلطة الخضراء بكثرة، مع تناول معلقة زيت زيتون قبل الأكل لزيادة المناعة.





وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا لا تتعدى 3%، وعدد الإصابات على مستوى العالم 145 ألف حالة من بين 7.5 مليار شخص على مستوى العالم.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.





وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.





وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".





وذكر أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف "هذه جائحة يمكن السيطرة عليها، (ولكن) لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه، وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها".





وتابع أن على كل بلد اعتماد "نهج شامل (...) يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية". ودعا البلدان إلى "إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان".





وكانت قد سجلت في جميع أنحاء العالم أكثر من 125 ألف إصابة في أكثر من مائة بلد ومنطقة و4600 وفاة جراء الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباءً عالميًا"، بحسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى الأرقام الرسمية.



