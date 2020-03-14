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السجن 3 سنوات لشخصين لاتهامهم باستعراض القوة في الإسكندرية

السبت 14/مارس/2020 - 04:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، بالسجن 3سنوات لكل " س.م.ع" و" س.م.ع " لاتهامهم بإستعراض القوة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد أيمن محفوظ، والمستشار خالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين.

تعود الواقعة في القضية رقم 1019 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام أشخاص بإستعراض القوة بالأسلحة ضد مواطنين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل قيام كل من " س.م.ع"  و" س.م.ع" شقيقين  بان توجهوا  الي العقار محل سكن المجني عليهما " ب.ع.ب" و" إ.ال..إ" و" ع.م.ع"  مستخدمين الأسلحة البيضاء وألعاب نارية واقتحموا مسكن المجني عليهم وانهالوا عليهم بالضرب واطلقوا الالعاب النارية داخل المسكن لترويعهم وبث الرعب في أنفسهم وذلك بسبب خلافات جيرة سابقه بينهم.

وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

ووضع القانون نصوصًا صريحة لمعاقبة المتهمين فى قضايا استعراض القوى، وهي: 

- المتهمون فى قضايا استعراض القوة يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

 -العقوبة ترتفع لسنتين فأكثر، فى حالة ما إذا كان استعراض القوة وقع من شخصين أو أكثر أو باستخدام أداة إكراه.

- أدوات الإكراه التى تحدثت عنها المادة هى حيوان يثير الذعر أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة أخرى ضارة.
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مصر سجن الاسكندرية اخبار

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