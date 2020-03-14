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الولايات المتحدة تعلن تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة والإصابات بلغت 2340 حالة.

ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.
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