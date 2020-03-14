الولايات المتحدة تعلن تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا

ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.



