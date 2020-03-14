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إدارة الأزمات: الأمطار الغزيرة بدأت تتجه لهذه المناطق

السبت 14/مارس/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إننا تمكنا من تجاوز المرحلة الصعبة التي مررنا بها في محافظات شمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري جراء موجة الطقس السيئ، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت تتجه لجنوب وشمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسببت السيول والأمطار الغزيرة في قطع بعض الطرق بما فيها الطريق السريع الذي يصل بين المنيا والقاهرة. 

وأضاف "عبد المقصود"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تبذل جهد كبير لدعم قدرات الجهات المدنية للإسراع بإصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه السيول، منوهًا بأن هناك متابعة لكافة المحافظات لمتابعة التعامل مع تداعيات سوء الطقس.

وتابع رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أننا سنقوم بإعداد رؤية للدروس المستفادة من هذه الأزمة، حتى نتمكن من محاولة التخفيف من تأثيراتها الفترة المقبلة، منوهًا بأن هناك مشكلة تتعلق بانقطاع الكهرباء والمياه ببعض المناطق والتي أدت لحالة من القلق لدى المواطنين، مشددًا على أن اجراءات التعافي في أزمة الكهرباء سيتم الانتهاء منها خلال ساعات، بعد استكمال إصلاح شبكات الكهرباء.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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سيول الطقس السي الاجراءات الاحترازية الأرصاد أمطار

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